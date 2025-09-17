زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي دون أي شروط



وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه مستعد للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب دون أي شروط، لكنه لا يزال غير موافق على عقد لقاء في موسكو.

وقال زيلينسكي: "أنا مستعد للقاء ترامب وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي. أنا مستعد لعقد لقاء دون أي شروط".

وجدد التأكيد على أنه غير مستعد للذهاب إلى موسكو لعقد مثل هذا اللقاء، مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن أن تجرى في بلد آخر، وهناك مقترحات كثيرة من الأمريكيين والأوروبيين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب زيارته للصين مطلع سبتمبر الجاري، صرح بوتين باستعداده لدعوة زيلينسكي إلى موسكو إذا كان مستعدا لعقد لقاء.

إلا أن زيلينسكي رفض العرض خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولاحقا، وفي حديثه خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، وصف الرئيس الروسي موسكو بأنها المكان الأمثل لعقد لقاء محتمل مع زيلينسكي، مشيرا إلى استعداد روسيا لضمان سلامته وسلامة ممثلي كييف إذا قرروا الحضور.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن من السابق لأوانه التحدث عن إمكانية عقد قمة في شكل اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قبل أن يقدم نظام كييف ردا معقولا على مقترحات الجانب الروسي، وفقا لروسيا اليوم.