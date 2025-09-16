إعلان

أمريكا عن تقرير أممي يؤكد الإبادة الجماعية في غزة: اتهام إسرائيل هو "قمة النفاق"

10:11 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هو "قمة النفاق".

بدلا من ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 كان "حدث إبادة جماعية نفذته جماعة ذات طموحات إبادة جماعية معلنة"، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث، على أن إسرائيل خاضت الحرب في غزة دفاعا عن النفس، زاعما أنها اتخذت خطوات للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدا "هذا ليس إبادة جماعية"، منتقدا الأمم المتحدة قائلا: "هذا النوع من التلاعب من جانب الأمم المتحدة دليل جديد على إفلاسها الأخلاقي".

واتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات عدوانية ضد من يشاركون في التحقيقات بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، بمن فيهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات، إلى جانب المقررة الأممية فرانشيسكا ألبنايزي.

