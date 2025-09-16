إعلان

نتنياهو: ما زلنا نتحقق من نتيجة الهجوم على قطر

09:42 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته اتخذت القرار بالضربة في قطر ونفذتها وإنه هو من يتحمل المسؤولية كاملة.

وأكد نتنياهو، في بيان إعلامي، أن هناك من تحفظ على كل عملية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي و"هذا طبيعي لكن في النهاية هناك إنجازات حققناها".

وأشار نتنياهو، إلى أنه انتقد قطر كثيرا وعبر عن ذلك خلال الحرب وكان يمكن أن تمارس مزيدا من الضغط على حماس، مضيفا "من حقنا أن نهاجم عناصر تشن علينا هجمات وهذا ما فعلناه".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن "ما زلنا نتحقق من نتيجة الهجمة على قطر"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه للقائه بعد خطابه المرتقب في الأمم المتحدة بعد أسبوعين.

بنيامين نتنياهو هجوم قطر مقر حماس قطر اسرائيل
