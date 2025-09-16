وكالات

أكّدت المملكة العربية السعودية أن ما تقوم به إسرائيل لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل أصبح سلوكًا ممنهجًا يقوم على القتل العشوائي والحصار الخانق والتجويع المتعمد والتهجير القسري، في خرق صارخ ومستمر للقوانين والأعراف الدولية.

وجاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في النقاش العاجل بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي جدّد فيه إدانة المملكة بأشد العبارات "الاعتداء الإسرائيلي الآثم والغادر على دولة قطر الشقيقة، عادّةً أنه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي اعتادت إسرائيل أن ترتكبها"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

وشددت المملكة على "وقوفها الثابت إلى جانب دولة قطر الشقيقة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، وتدين هذا الاعتداء السافر".

وجددت المملكة التأكيد على أن احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ليس ترفًا، بل ضرورة والتزام.