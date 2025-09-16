وزير الخارجية الأمريكي: نعول على دور مصر وقطر

وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن أمله في أن تنتهي العملية العسكرية في غزة بهزيمة حماس وعودة الأسرى.

وقال روبيو، لصحفيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجهًا إلى قطر، إن حماية المدنيين هي الأمر الأصعب في الحروب و"نأمل تحرير الأسرى وإنهاء القتال في غزة".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أن الحديث عن إعادة إعمار غزة سيتم بعد هزيمة حماس، زاعمًا "لا يمكن بناء أي مستقبل في غزة مع وجود حماس".

وأكد روبيو، أن بلاده لديها علاقة مميزة مع دولة قطر وهي من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سنتفاوض مع من بإمكانه إطلاق سراح الأسرى ونعول على دور قطر ومصر"، موضحًا أن بلاده ستطلب من دولة قطر مواصلة دورها الذي تقدره واشنطن جدًا وهو دور بناء من أجل إنهاء الحرب.