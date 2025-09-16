

وكالات

تعرضت مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، لقصف إسرائيلي عنيف، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ لها.

وسقط 8 شهداء على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين وعدد من المفقودين جراء قصف إسرائيلي لـ 3 منازل في محيط الأمن العام شمالي قطاع غزة .

واستشهد فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لحي الدرج وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ويزداد الوضع سوءا خاصة بعدما قام الاحتلال بتفجير عدد من الروبوتات في أنحاء متفرقة من غزة.

وقال أحمد غزال، أحد سكان المدينة: "هناك قصف مكثّف ومتواصل على مدينة غزة، والخطر يتزايد"، مشيرا إلى أنّ مربّعات سكنية بأكملها دُمّرت ومؤكدا وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما شن غارة جوية أخرى في محيط مدرسة الزهراء في حي الدرج وسط مدينة غزة، نتج عنها شهداء ومصابون ومفقودون.

ووفقا لمصادر بالدفاع المدني بغزة، أن قرابة 50 شخص لا يزالون تحت الأنقاض جراء القصف.

ووقعت إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة المعسكر بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا ثانيا بالمناطق الشمالية لمدينة غزة كما أن آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية أطلقت النار في محيط رمزون الشيخ رضوان ومفترق الجلاء مع العيون شمالي مدينة غزة، وفقا للغد.