

وكالات

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما شن غارة جوية أخرى في محيط مدرسة الزهراء في حي الدرج وسط مدينة غزة، نتج عنها شهداء ومصابون ومفقودون.

ووفقا لمصادر بالدفاع المدني بغزة، أن قرابة 50 شخص لايزالون تحت الأنقاض جراء القصف.

ووقعت إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة المعسكر بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا ثانيا بالمناطق الشمالية لمدينة غزة، كما أن آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية أطلقت النار في محيط رمزون الشيخ رضوان ومفترق الجلاء مع العيون شمالي مدينة غزة.

وشن الاحتلال عدة غارات استهدفت مدينة الزهراء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في الوقت الذي أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بشكل كثيف في أجواء شمالي غرب مدينة غزة.

ووقعت انفجارات متتالية على مناطق متفرقة من مدينة غزة وطائرات مروحية إسرائيلية اطلقت النار باتجاه منازل المواطنين في شمالي مدينة غزة

وأضاف، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في محيط برج الكوثر غربي مدينة غزة، ويكثف جيش الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة أحياء في مدينة غزة، وفقا للغد.