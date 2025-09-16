إيران تُعلن ضبط 719 طائرة مسيرة صغيرة مُهرّبة في ميناء بارسيان



وكالات

أعلن قائد شرطة محافظة هرمزكان الإيرانية العميد علي أكبر جاويدان، عن ضبط 719 طائرة مسيّرة صغيرة مهربة خلال عملية تفتيش سفينة شراعية في ميناء شيوه – بارسيان.

وقال جاويدان إن قوات الشرطة الاقتصادية التابعة لجمارك غرب المحافظة، وخلال مراقبتها للسفن التجارية والملّاحية في ميناء شيوه – بارسيان، اشتبهت في سفينة شراعية أثناء عملية تفريغ حمولتها. وبعد التنسيق مع السلطات القضائية وبالتعاون مع فرق التفتيش وحراسة الميناء، جرى تفتيش دقيق للسفينة.

وأشار إلى أن التفتيش أسفر عن العثور على 719 طائرة مسيّرة مهرّبة وغير قانونية، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل هيكل السفينة.

وأكد أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه العملية، مشددا على أن قوات الشرطة في هرمزكان تتابع مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف اقتصاد البلاد، وفقا لروسيا اليوم.