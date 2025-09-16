إعلان

أكسيوس: وزير خارجية أمريكا أبلغ نتنياهو دعم إدارة ترامب للعملية البرية في غزة

02:32 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس"، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية،.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وأكد مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسؤولية ما سيحدث لاحقا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة انطلاق العملية البرية في غزة العملية البرية في غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان