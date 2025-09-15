نتنياهو: انتقاد الهجوم الإسرائيلي على قطر يظهر النفاق

وكالات

رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الانتقادات الدولية لهجوم إسرائيل على قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، "من حق كل دولة بموجب القانون الدولي الدفاع عن نفسها خارج حدودها ضد أولئك الذين يقتلون مواطنيها".

وأضاف أن الإدانة الدولية لإسرائيل أظهرت سخرية ونفاقا شديدين وينبغي على الدول ألا توفر ملاذا آمنا لقادة حماس، متابعًا "لا أحد أدان الولايات المتحدة على أفعالها ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر2001".

وأكد نتنياهو، أن الدول التي كانت تقدم قاعدة للإرهابيين ليس لديها سيادة.

وفي وقت سابق، زعم نتنياهو، أن قطر والصين تقودان حملة في وسائل الإعلام الغربية "لحصار" إسرائيل من خلال تآكل دعم حلفائها، وذلك خلال حديثه مع وفد من 250 عضوًا في الهيئة التشريعية للولايات الأمريكية في وزارة الخارجية في القدس.

وأضاف نتنياهو للوفد - وهو أكبر مجموعة من المشرعين من دولة واحدة تزور إسرائيل على الإطلاق - "نحن نقدر ونعتز بدعمكم"، زاعمًا أن "هناك جهدًا لتقويض هذا الدعم"، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وتابع نتنياهو: "إنها محاولة لحصار إسرائيل - وليس عزلها بقدر ما هي محاصرتها والتي يتم تدبيرها من قِبل نفس القوى التي دعمت إيران".