إعلان

"يجب عليهم القتال أو الموت".. رئيس الوزراء البريطاني يدين تصريحات إيلون ماسك بشأن المهاجرين

06:47 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

كير ستارمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، تصريحات "خطيرة" للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعدما قال خلال مسيرة مناهضة للهجرة إن العنف قادم إلى بريطانيا ويجب عليهم القتال أو الموت، إلا أن الحكومة البريطانية قاومت دعوات المعارضة لفرض عقوبات على ماسك بسبب تصريحاته.

وندد ستارمر بالعنف الذي حدث على هامش مظاهرة "وحدوا المملكة" أول أمس السبت في لندن والتي نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون وشارك فيها 100 ألف شخص أو أكثر.

وقالت الشرطة إن 26 شرطيا أصيبوا، أربعة منهم بجروح خطيرة، عندما حاولت أقلية من المتظاهرين اختراق الخطوط التي تفصلهم عن مظاهرة مضادة أصغر مناهضة للعنصرية.

وأكدت أنه تم اعتقال 25 شخصا في المظاهرة، وقالت شرطة العاصمة إنها ستقوم بتنفيذ المزيد من الاعتقالات.

وفي كلمة له خلال المظاهرة عبر رابط فيديو، دعا ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وموقع إكس للتواصل الاجتماعي، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لإبعاد حكومة ستارمر التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط. وقال للمتظاهرين "العنف قادم لكم" و"إما أن تقاوموا أو تموتوا".

وقال المتحدث باسم ستارمر، ديف باريس إنه لا يعتقد أن "الجمهور البريطاني سيقبل بهذا النوع من اللغة".

وأضاف أن "المملكة المتحدة دولة عادلة ومتسامحة ومحترمة، لذا فإن آخر شيء يريده البريطانيون هو لغة خطيرة وتحريضية تهدد بالعنف والترهيب في شوارعنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني تصريحات إيلون ماسك بشأن المهاجرين مسيرة مناهضة للهجرة مظاهرة وحدوا المملكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم