(أ ب)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، تصريحات "خطيرة" للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعدما قال خلال مسيرة مناهضة للهجرة إن العنف قادم إلى بريطانيا ويجب عليهم القتال أو الموت، إلا أن الحكومة البريطانية قاومت دعوات المعارضة لفرض عقوبات على ماسك بسبب تصريحاته.

وندد ستارمر بالعنف الذي حدث على هامش مظاهرة "وحدوا المملكة" أول أمس السبت في لندن والتي نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون وشارك فيها 100 ألف شخص أو أكثر.

وقالت الشرطة إن 26 شرطيا أصيبوا، أربعة منهم بجروح خطيرة، عندما حاولت أقلية من المتظاهرين اختراق الخطوط التي تفصلهم عن مظاهرة مضادة أصغر مناهضة للعنصرية.

وأكدت أنه تم اعتقال 25 شخصا في المظاهرة، وقالت شرطة العاصمة إنها ستقوم بتنفيذ المزيد من الاعتقالات.

وفي كلمة له خلال المظاهرة عبر رابط فيديو، دعا ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وموقع إكس للتواصل الاجتماعي، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لإبعاد حكومة ستارمر التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط. وقال للمتظاهرين "العنف قادم لكم" و"إما أن تقاوموا أو تموتوا".

وقال المتحدث باسم ستارمر، ديف باريس إنه لا يعتقد أن "الجمهور البريطاني سيقبل بهذا النوع من اللغة".

وأضاف أن "المملكة المتحدة دولة عادلة ومتسامحة ومحترمة، لذا فإن آخر شيء يريده البريطانيون هو لغة خطيرة وتحريضية تهدد بالعنف والترهيب في شوارعنا".