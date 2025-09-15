كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح أن القمة الحالية جاءت لتجدد إدانة العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر، مشددًا على أن أمن قطر يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.

وقال ولي العهد الكويتي خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة اليوم الإثنين، إن العدوان الإسرائيلي لم يكن إلا دليلًا واضحًا على نوايا الاحتلال في نسف جهود السلام، محذرًا من خطورة هذه الممارسات على مستقبل المنطقة واستقرارها.

كما جدد التأكيد على دعم الكويت التام لما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الدوحة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

