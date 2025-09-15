إعلان

صحيفة عبرية تكشف: "عميلات الموساد" نفذن مهام سرية في قلب طهران

05:17 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

عميلات الموساد

background

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن عشرات من عميلات وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) تسللن إلى داخل إيران ونفذن عمليات متنوعة استهدفت برامج طهران النووية والصاروخية خلال هجمات يونيو الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي دافيد برنياع، يرى أن الدور الذي لعبته عميلات الموساد خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية "بالغ الأهمية".

وأشارت إلى أن برنياع أرسل مئات العملاء، بينهم أشخاص جندهم الموساد، لتنفيذ عمليات متزامنة في إيران.

وحول طبيعة المهام التي قمن بها عميلات الموساد في إيران، قالت "جيروزاليم بوست"، إنها "ما تزال سرية".

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الهجمات الإسرائيلية في يونيو الماضي دمرت جزءا كبيرًا من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة، في نطنز وفوردو وأصفهان، إلى جانب عشرات المواقع الأخرى.

عميلات الموساد مهام سرية في قلب طهران برامج طهران النووية جهاز المخابرات الإسرائيلي
