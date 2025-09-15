إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا رغبة في توسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية"

04:44 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،اليوم خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة لديها رغبة لتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وأضاف روبيو، أن صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى السلام إلى التكنولوجيا والاقتصاد، زاعمًا: "سكان غزة يستحقون مستقبلًا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس"، وفق قوله.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حماس يجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك"، بحسب وصفه.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القدس المحتلة بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الاتفاقيات الإبراهيمية إسرائيل حماس
