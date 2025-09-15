وزير الخارجية الأمريكي: لدينا رغبة في توسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية"

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،اليوم خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة لديها رغبة لتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وأضاف روبيو، أن صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعدى السلام إلى التكنولوجيا والاقتصاد، زاعمًا: "سكان غزة يستحقون مستقبلًا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس"، وفق قوله.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حماس يجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة ولا فرصة للسلام دون ذلك"، بحسب وصفه.