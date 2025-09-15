إعلان

منظمة التعاون الإسلامي تدعو خلال قمة الدوحة لمساءلة إسرائيل

04:22 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

منظمة التعاون الإسلامي

وكالات

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن القمة الحالية تمثل مناسبة لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم، مشدداً على ضرورة تحرك الدول الأعضاء لمواجهة الانتهاكات المستمرة.

وجدد الأمين العام خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، إدانة المنظمة الشديدة لـ الاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها، مؤكداً أن ما جرى يمثل تجاوزاً خطيراً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحرمة الدول الأعضاء.

ودعا الأمين العام مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته ومساءلة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وما قامت به من اعتداء على الأراضي القطرية.

كما شدد على أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها الكامل لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، بما في ذلك التمسك بحل الدولتين كخيار عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلى الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

منظمة التعاون الإسلامي قمة الدوحة إسرائيل الاعتداء الإسرائيلي
