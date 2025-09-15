إعلان

نتنياهو: إسرائيل لا تملك حليفًا أفضل من الولايات المتحدة

02:00 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

نتنياهو

background

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قصف الولايات المتحدة لمنشآت إيران النووية كان قرارًا حكيمًا.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل لا تملك حليفًا أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا "ملتزمون بإعادة الأسرى من غزة وعلينا أن نهزم حماس".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هناك حكومات ضعيفة تضغط علينا بسبب ضغوط الأقليات فيها"، وفق تعبيره.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل العالم أفضل "وهو أعظم صديق لإسرائيل".

نتنياهو إسرائيل الولايات المتحدة الوزراء الإسرائيلي مؤتمر صحفي بالقدس
