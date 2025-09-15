عشرات الآلاف يتظاهرون في أنقرة دعمًا للمعارضة التركية |فيديو

عشرات الآلاف يتظاهرون في أنقرة دعمًا للمعارضة التر

وكالات

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، أمس الأحد، قبل جلسة استماع قضائية حاسمة قد تؤدي إلى إقالة رئيس حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) اليوم الاثنين بعد حملة قانونية استمرت عامًا على مئات من أعضائه.

تجمع المتظاهرون في ميدان تاندوجان الواسع بالعاصمة التركية، عشية جلسة الاستماع في محكمة المدينة.

Tens of thousands of protestors gathered in the capital Ankara against a court case that could oust the head of the main opposition after a year-long legal crackdown on hundreds of its members https://t.co/i05LK3MWEr pic.twitter.com/IVlOE0hyzU — Reuters (@Reuters) September 15, 2025

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، خلال تجمع الأحد، إن الحكومة تحاول التشبث بالسلطة من خلال تقويض المعايير الديمقراطية وقمع المعارضة بعد انتصارات المعارضة في الانتخابات المحلية خلال العام الماضي، وفق تعبيره وحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن تركيا اعتقلت أكثر من 500 شخص، من بينهم 17 رئيس بلدية، خلال العام الماضي في إسطنبول وبلديات أخرى يديرها حزب الشعب الجمهوري في أنحاء البلاد، كجزء من تحقيقات الفساد.

وبحسب "الجارديان"، فإنه تم سجن مئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتظار المحاكمة في تحقيق واسع النطاق في مزاعم الفساد والارتباطات الإرهابية، ومن بينهم المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأثار اعتقال إمام أوغلو في مارس الماضي أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقد، إذ خرج مئات الآلاف إلى الشوارع.