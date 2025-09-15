الخارجية الصينية: على أمريكا الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة"

وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، معارضة أي شكل من الاتصالات بين الجزيرة وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الخارجية الصينية، في بيان اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تصدر بيانات وصفتها بـ"غير المسؤولة" وتخلق اضطرابات في بحر الصين الجنوبي.

وتابعت: "يجب على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعدم دعم القوات الانفصالية في تايوان".

وطالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بعدم التدخل في منطقة بحر الصين الجنوبي، مضيفة "إذا تضررت مصالحنا سوف نتخذ التدابير الصارمة للدفاع عن أمننا".

واعتبرت الوزارة، أن ما وصفتها بـ"التدخلات" الأمريكية في شؤون فنزويلا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، مضيفة "نعترض على الإجراءات الأحادية والتميزية وندعم العولمة الاقتصادية".

وأكدت أن العلاقات التجارية بين الصين وروسيا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وهي لا تؤثر على مصلحة أي دولة.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية، دعمها للمحادثات من أجل السلام في أوكرانيا، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.