إعلام عبري: الإدارة الأمريكية تدرس طرح مبادرة جديدة لإنهاء الحرب بغزة

وكالات

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست نقلًا عن مصدر دبلوماسي أن الإدارة الأمريكية تدرس طرح مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تجاوز التعثر الذي يعرقل المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحضر لجولة محادثات جديدة تجمع مسؤولين إسرائيليين وقطريين، في محاولة لإعادة إحياء مسار التفاوض المتوقف بشأن صفقة تبادل أو اتفاق للإفراج عن الرهائن.

وبحسب ما كشفه مصدران مطلعان، فقد جرت في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي لقاءات ضمت رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والرئيس ترامب، إلى جانب نائبه، ووزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وأكد الجانب الأمريكي خلالها على أهمية "تحديد الطريق المناسب" لإعادة إطلاق المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن أجرت في السياق ذاته اتصالات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، ضمن الجهود الرامية إلى تحريك الملف من جديد.

ومن المنتظر، وفق جيروزاليم بوست، أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل الأحد، سلسلة اجتماعات مع قيادات في الحكومة الإسرائيلية لبحث شروط إعادة التفاوض.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن زيارة روبيو دليل على متانة التحالف والشراكة بين واشنطن وتل أبيب، وذلك بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على الدوحة التي استهدفت قيادات من حركة حماس.

وفي المقابل، عبّر ترامب عن انزعاجه من الضربات الإسرائيلية التي طالت قطر الثلاثاء، بينما قال روبيو، في تصريحات أدلى بها قبل رحلته إلى إسرائيل، إن الرئيس "غير راضٍ" عن تلك العملية العسكرية، لكنه شدد على أن هذا التباين في المواقف "لن يمس جوهر العلاقة الاستراتيجية" بين الجانبين.

وأثارت الضربة الإسرائيلية استياءً شديدًا في الدوحة، الحليف الأبرز للولايات المتحدة في المنطقة، كما لقيت تنديدًا من أطراف عربية ودولية.