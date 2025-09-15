الصحة الفلسطينية: نقص الأدوية في غزة بلغ مستويات كارثية

وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية بلغ مستويات كارثية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن للطواقم الطبية مواصلة العمل ضمن أرصدة مستنزفة للأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة، أن المرضى والجرحى في غزة محاصرون ضمن مثلث الجوع والقصف والحرمان من العلاج.

وفي السياق ذاته، شدد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية -خلال مقابلة مع الجزيرة- على أن المستشفيات في القطاع ممتلئة بأكثر من قدرتها الاستيعابية وليس لها القدرة على التعامل مع الوضع.

وأضاف أبو سلمية، أن "القتل هو السمة السائدة في غزة والمضادات الحيوية نفدت".