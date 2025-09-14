إعلان

تمهيدا لقصفه.. جيش الاحتلال يصدر إنذارا بإخلاء برج الجندي في مدينة غزة

07:30 م الأحد 14 سبتمبر 2025

قصف وتدمير أبراج غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذار بإخلاء برج الجندي المجهول والخيام المحيطة به في مدينة غزة تمهيدا لقصفه.

وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، من سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال بالبلوكات 702, 703, 704, 705 في برج الجندي المجهول بالإخلاء الفوري.

وقال أفيخاي في مشور له على منصة أكس، "عاجل انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 702, 703, 704, 705 وتحديدًا في برج الجندي المجهول المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع عمر المختار".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جيش الدفاع سيهاجم المبنى في الوقت القريب نظرًا، زاعمًا وجود بنى تحتية لحركة المقاومة الإسلامية حماس داخله أو بجواره.

وأضاف "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برج الجندي غزة قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام