تمهيدا لقصفه.. جيش الاحتلال يصدر إنذارا بإخلاء برج الجندي في مدينة غزة

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذار بإخلاء برج الجندي المجهول والخيام المحيطة به في مدينة غزة تمهيدا لقصفه.

وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، من سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال بالبلوكات 702, 703, 704, 705 في برج الجندي المجهول بالإخلاء الفوري.

وقال أفيخاي في مشور له على منصة أكس، "عاجل انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 702, 703, 704, 705 وتحديدًا في برج الجندي المجهول المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع عمر المختار".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جيش الدفاع سيهاجم المبنى في الوقت القريب نظرًا، زاعمًا وجود بنى تحتية لحركة المقاومة الإسلامية حماس داخله أو بجواره.

وأضاف "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".