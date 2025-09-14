

وكالات



أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة تعليق العمل بالقسم القنصلي غدًا الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، تزامنًا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن العمل بالقسم القنصلي سيُستأنف اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء، معربةً عن خالص تقديرها واحترامها للجالية المصرية المقيمة في قطر.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة غدًا القمة العربية الإسلامية الطارئة، بناء على طلب قطر، لبحث موضوع "العدوان العسكري" الذي شنته إسرائيل عليها يوم الثلاثاء الماضي.