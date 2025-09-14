إعلان

تزامنًا مع القمة العربية.. تعطيل العمل بالقسم القنصلي للسفارة المصرية بالدوحة

02:04 م الأحد 14 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية

وكالات


أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة تعليق العمل بالقسم القنصلي غدًا الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، تزامنًا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن العمل بالقسم القنصلي سيُستأنف اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء، معربةً عن خالص تقديرها واحترامها للجالية المصرية المقيمة في قطر.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة غدًا القمة العربية الإسلامية الطارئة، بناء على طلب قطر، لبحث موضوع "العدوان العسكري" الذي شنته إسرائيل عليها يوم الثلاثاء الماضي.

جمهورية مصر العربية القمة العربية قمة الدوحة
