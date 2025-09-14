إعلان

السيادة السوداني: الدعم السريع استهدفت منشآت مدنية بالنيل الأبيض

11:23 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

ميليشيا الدعم السريع

وكالات

قال مجلس السيادة السوداني، إن ميليشيا الدعم السريع هاجمت فجر اليوم بالمسيرات الانتحارية محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء ومستودعات الوقود بالنيل الأبيض ومطار كنانة المدني.

وأضاف مجلس السيادة، في بيان اليوم، أن الاعتداء على المنشآت المدنية والبنية التحتية "بات سلوكًا للمليشيا الإرهابية وسط صمت دولي مريب"، متهمًا الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني.

وتابع مجلس السيادة السوداني: "هذه الحرب موجهة ضد الشعب السوداني وسيواجهها ويقرر بشأنها لوحده".

وفي أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، ما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين.

مجلس السيادة السوداني ميليشيا الدعم السريع النيل الأبيض استهدفت منشآت
