وكالات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن مسؤولين أمنيين أخبروا وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عملية الاستيلاء على مدينة غزة ستستمر لعدة أشهر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستتواصل بوتيرة متصاعدة، مشددًا على أن إسرائيل ماضية في استهداف البنية التحتية "حتى يتم إخضاع حركة حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى".

وقال كاتس في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، إن "الإعصار يواصل ضرب غزة"، لافتًا إلى انهيار برج النور وإجبار السكان على النزوح جنوبًا تحت ضغط الهجمات المكثفة.

وتزامنت تصريحاته مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لغاراته على مدينة غزة، وسط موجة نزوح واسعة للسكان باتجاه الجنوب.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التخلص من قادة حماس سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب، وفق زعمه.

وزعم نتنياهو، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "زعماء حماس الإرهابيين الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بالناس في غزة"، وفق تعبيره، مدعيًا أنهم "عرقلوا كل محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية".