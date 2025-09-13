إعلان

عائلات الأسرى: نتنياهو يستهدف صهيونيتنا ويرسل الجنود لكمائن الموت

06:20 م السبت 13 سبتمبر 2025

نتنياهو

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقوم بقصف كل ما من شأنه وقف الحرب ويقصف الأسرى أنفسهم.

وأكدت عائلات الأسرى، أن نتنياهو يضحي بالأسرى على مذبح نجاته السياسي، مشددة على أن من يريد إعادة الأسرى لا يقوم بقصف من يفاوضهم.

وأوضحت عائلات الأسرى، أن نتنياهو يرفض صفقة شاملة تعيد كل الأسرى، مؤكدة أن قوة الشعب فقط من تستطيع إعادة الأسرى إلى الديار.

ووجهت عائلات الأسرى رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: "إنك الوحيد القادر على إنهاء الحرب ونطلب منك أن تأمر نتنياهو لينهيها"، مشددة على أن الحكومة قررت التخلي عن الأسرى الأحياء والأموات والضغط الشعبي هو الوحيد الكفيل بإجبارها على عقد صفقة.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: "نتنياهو يستهدف صهيونيتنا ويهدد دولتنا ويرسل الجنود لكمائن الموت من أجل مستقبله السياسي"، موضحة أن الشعب اليهودي تعب من هذه الحرب و"نريد استعادة أبنائنا في أقرب وقت".

