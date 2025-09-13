نيبال: رفع حالة حظر التجوال وعودة الهدوء إلى العاصمة كاتماندو



كاتماندو- (أ ب)

رفعت سلطات نيبال حظر التجوال في العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بها، اليوم السبت، مع عودة الهدوء فى أعقاب تعيين أول إمرأة رئيسة لوزراء البلاد ، في أعقاب احتجاجات أودت بحياة ما لا يقل عن 51 شخصا خلال الأسبوع الجارى، وانهيار الحكومة.

وقال المسؤولون في العاصمة كاتماندو ومنطقتي لاليبتور وبهاكتابور، للسكان إن بإمكانهم التحرك بحرية، مع إعادة فتح الأسواق أبوابها وعودة حركة المرور إلى الشوارع.

كان الرئيس رام تشاندرا بوديل، عين أمس الجمعة رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، رئيسة مؤقتة للحكومة، بعد قيامه بحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء الانتخابات فى 5 مارس.

كانت الاحتجاجات اندلعت في البلاد يوم الاثنين الماضى بسبب حظر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى العنف، مع قيام المحتجين بمهاجمة المباني الحكومية، ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق النار.