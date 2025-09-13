إعلان

الجزائر تنفي تقديم مالي شكوى ضدها لدى محكمة العدل الدولية

03:27 م السبت 13 سبتمبر 2025

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف

الجزائر- (د ب أ)

نفى وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم السبت، وجود أي شكوى لدولة مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.

كانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الانتقالية في مالي تقدمت بشكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة جارتها بالعدوان بسبب إسقاط طائرة مسيرة عسكرية كانت في مهمة استطلاع.

وأعلنت الجزائر في أول أبريل الماضي، إسقاط قواتها طائرة مسيرة مسلحة بعد انتهاك مجالها الجوي قرب بلدة تين زاوتين الحدودية مع مالي.

وقال عطاف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة الجزائر: " ليس هناك أي طلب صادر عن مالي أساسا".

وأضاف: "لوكان فيه طلب من مالي لرفع قضية دولية تخص دولة أخرى، لكانت محكمة العدل الدولية أبلغت الدولة المعنية. اتصلنا بمحكمة العدل الدولية للتأكد من الخبر فور صدوره، لكن لا يوجد أي شيء".

أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري الجزائر محكمة العدل الدولية
