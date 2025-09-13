قطر: قمة الدوحة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الدوحة ستستضيف الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تُعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكر الأنصاري، أن القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر مُقدم من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري الذي سيُعقد غدًا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.