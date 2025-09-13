إسرائيل تنتقد دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لحل الدولتين



واشنطن- (د ب أ)

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة وثيقة تدعو إلى حل الدولتين للحرب في قطاع غزة وإلى إنهاء سيطرة حماس على القطاع الذي دمرته الحرب، مما أثار غضب إسرائيل.

وقد أيدت 142 دولة الاقتراح، بينما صوتت 10 دول ضده، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وجاء التصويت قبيل اجتماع حول هذه القضية في 22 من سبتمبر قبل النقاش العام للأمم المتحدة، والذي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتراف بلاده الرسمي بفلسطين كدولة فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في منشور على موقع "اكس" "إسرائيل ترفض تماما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المساء".

وأضاف "مرة أخرى، تأكد إلى أي مدى تعد الجمعية العامة سيركا سياسيا منفصلا عن الواقع: في العشرات من بنود الإعلان الذي تبناه هذا القرار، لا يوجد ذكر واحد بأن حماس هي منظمة إرهابية".