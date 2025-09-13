إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن



تل أبيب- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وتم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق متعددة في إسرائيل خلال الليل.

وهرع سكان تل أبيب ومدن أخرى إلى الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة. ويأتي هذا بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ من اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بشكل متكرر صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مؤكدة أن هذه الخطوة للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستهدفت هجمات الحوثيين مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب ومطار رامون في جنوب إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية في اليمن، قالت إنها تستهدف مواقع مرتبطة بعمليات عسكرية للحوثيين.

وفي أحدث غارة جوية إسرائيلية في اليمن يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون مقتل 35 شخصا على الأقل. في أواخر أغسطس، قتل قادة من الحوثيين، ومن بينهم رئيس وزرائهم وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية.