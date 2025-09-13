إعلان

روسيا تطلق قمرين اصطناعيين إلى الفضاء

10:06 ص السبت 13 سبتمبر 2025

إطلاق قمر صناعي

background

موسكو- (د ب أ)

نجحت القوات الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت، إن الصاروخ حمل قمرًا اصطناعيًا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6".

وأوضح البيان أن "موزهاييتس-6" صممه أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية أ. ف. موزهاييتس، ويُستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في مايو الماضي بإطلاق صاروخ “سويوز 2.1 بي"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك، حيث كان يحمل قمرًا اصطناعيًا عسكريًا إلى مداره.

