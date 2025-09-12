إعلان

نتنياهو يتجاهل تحذيرات المؤسسة الأمنية ويؤكد استمرار العملية في غزة

09:49 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أن العملية بمدينة غزة ستؤدي لقتل بعض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك.

وقالت الهيئة، إن قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها، وأن العملية بالمدينة قد تطول دون تحقيق أهدافها.

ولكن أصر نتنياهو خلال الاجتماع مع القادة على المضي في العملية بمدينة غزة رغم تحذيرات المؤسسة الأمنية، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيواصل تكثيف وتيرة الضربات الموجهة في مدينة غزة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية لحماس وتعطيل جاهزيتها العملياتية.

