"بعد أعمال العنف".. تعيين سوشيلا كاركي رئيسة مؤقتة لـ "نيبال"

وكالات

عين الرئيس النيبالي، اليوم الجمعة، رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي كرئيسة مؤقتة للحكومة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد الواقعة في آسيا، وذلك عقب احتجاجات حاشدة أطاحت بالحكومة السابقة.

وجاء تعيين كاركي يوم الجمعة بعد أيام من أعمال العنف التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا وإجبار رئيس الوزراء كيه بي على ذلك. شارما أولي يستقيل يوم الثلاثاء.

وتشتهر كاركي، القاضية التي أظهرت سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد، بتوليها مصالح قوية، في موقف ربما كلفها المنصب القضائي الأعلى، حيث تحركت الحكومة لعزلها بعد أقل من عام من توليها منصبها.

وتعد كاركي، وهي شخصية تحظى بشعبية، المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئاسة المحكمة العليا في نيبال، في الفترة بين عامي 2016 و2017، ومن المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم الجمعة. وقد أعلن كيران بوخريل، المتحدث باسم الرئيس النيبالي رام تشاندرا بوديل خبر تعيينها.