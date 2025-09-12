إعلان

المشتبه بقتل تشارلي كيرك ضُبط بملابس مطابقة للفيديو

05:46 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

تشارلي كيرك

القاهرة- مصراوي

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك عبر حسابه على منصة X صباح الخميس، إنه ينشر صورتين ويطلب "مساعدة الجمهور في التعرف على هذا الشخص محل الاهتمام فيما يتعلق بإطلاق النار المميت على تشارلي كيرك في جامعة وادي يوتا".

وأوضح حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس أن السلطات قامت بمراجعة لقطات المراقبة من جامعة وادي يوتا، حيث ظهر المشتبه به وهو يصل إلى الحرم الجامعي صباح الأربعاء بسيارة دودج تشالنجر.

وتمت مشاهدته وهو يرتدي قميصًا عاديًا بلون خمري، وسروالًا قصيرًا فاتح اللون، وقبعة سوداء تحمل شعارًا أبيض، وحذاءً فاتح اللون، بحسب كوكس.

وأضاف الحاكم أنه عند مواجهة المحققين له صباح اليوم، كان المشتبه به يرتدي ملابس “مطابقة” لتلك التي ظهرت في الفيديو.

جامعة وادي يوتا تشارلي كيرك
