تشارلي كيرك.. ماذا نعرف عن اغتيال الناشط الأمريكي اليميني وعن حركته المحافظة؟

01:53 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

الناشط الجمهوري، تشارلي كيرك

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على السلاح المستخدم في اغتيال الناشط اليميني، تشارلي كيرك، حليف الرئيس دونالد ترامب، مبدية ثقتها بتحديد هوية المشتبه به الذي ما زال متواريا عن الأنظار منذ الاعتداء الذي أثار مخاوف من تنامي العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيمنح كيرك "ميدالية الحرية الرئاسية"، وهي أرفع وسام مدني أميركي. ووصفه خلال احتفال في البنتاغون في ذكرى هجمات 11 سبتمبر بأنه "عملاق جيله".

