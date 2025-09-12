محادثات بين كوريا الجنوبية والناتو بشأن التعاون بمجال الأمن السيبراني

سول- (د ب أ)

أجرت كوريا الجنوبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) محادثات رفيعة المستوى لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وأفادت الوزارة بأن الحوار السيبراني جرى في العاصمة سول يوم الخميس، بقيادة السفير الكوري الجنوبي للشؤون السيبرانية الدولية لي تاي-وو وجان تشارلز إليرمان-كينجومبي، الأمين العام المساعد لحلف الناتو لشؤون التحول السيبراني والرقمي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون ضد الأنشطة السيبرانية الخبيثة مع تقييم التهديدات الأمنية السيبرانية في منطقتي المحيطين الهندي-الهادئ والأورو-أطلسي.

وأطلقت كوريا الجنوبية وحلف الناتو الحوار السيبراني رفيع المستوى في عام 2023 في محاولة لتعزيز التعاون في قطاع الأمن السيبراني.