إعلان

ماكرون يعلن نشر 3 مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي

10:13 م الخميس 11 سبتمبر 2025

إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن باريس ستنشر 3 طائرات مقاتلة للمساعدة على حماية المجال الجوي البولندي، بعدما اخترقت المسيّرات الروسية مجالها الجوي.

وقال ماكرون في منشور له على منصة إكس " بسبب توغل الطائرات الروسية بدون طيار في بولندا، قررت حشد ثلاث مقاتلات رافال لدعم حماية المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي لأوروبا بالتعاون مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف الرئيس الفرنسي "لقد قدمت هذا الالتزام أمس لرئيس الوزراء البولندي، لقد تحدثت أيضًا عن هذا الأمر مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة، الذي يشارك أيضًا في حماية الجناح الشرقي".

وأكد الرئيس الفرنسي، "أن أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى لن نستسلم للترهيب المتزايد من روسيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكرون الرئيس الفرنسي باريس طائرات مقاتلة المجال الجوي البولندي المسيّرات الروسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة