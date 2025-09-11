ماكرون يعلن نشر 3 مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن باريس ستنشر 3 طائرات مقاتلة للمساعدة على حماية المجال الجوي البولندي، بعدما اخترقت المسيّرات الروسية مجالها الجوي.

وقال ماكرون في منشور له على منصة إكس " بسبب توغل الطائرات الروسية بدون طيار في بولندا، قررت حشد ثلاث مقاتلات رافال لدعم حماية المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي لأوروبا بالتعاون مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف الرئيس الفرنسي "لقد قدمت هذا الالتزام أمس لرئيس الوزراء البولندي، لقد تحدثت أيضًا عن هذا الأمر مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة، الذي يشارك أيضًا في حماية الجناح الشرقي".

وأكد الرئيس الفرنسي، "أن أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى لن نستسلم للترهيب المتزايد من روسيا".