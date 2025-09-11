وكالات

كشفت صحيفة Daily Mail تفاصيل جديدة عن قضية مقتل اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكا (23 عامًا)، التي طُعنت في حادث صادم داخل قطار بمدينة شارلوت الأمريكية يوم 22 أغسطس الماضي.

لأول مرة، تحدث المتهم ديكارلوس براون (34 عامًا) من داخل سجنه عبر مكالمة هاتفية مسجلة أجرتها معه شقيقته تريسي، ونشرتها الصحيفة البريطانية.

وخلال التسجيل، أبدى براون اعتقاده بأن الحكومة زرعت مواد غريبة في دماغه وأنها كانت تتحكم في تصرفاته وقت ارتكابه الجريمة.

وقال "لقد جرحت يدي وطعنتها... لم أقل للسيدة كلمة واحدة هذا مخيف، أليس كذلك؟ لماذا يطعن شخص آخر بلا سبب؟".

أضاف براون أنه كان متجهاً إلى مستشفى وسط المدينة في ذلك اليوم ليطلب المساعدة الطبية "للتخلص من المادة التي تجعله يشعر بالجنون"، مشيرًا إلى شقيقته أنه استهدف زاروتسكا لأنه كان يظن أنها "تقرأ أفكاره".

ومن جانبها انتقدت شقيقة المتهم، تقاعس الأجهزة القضائية والطبية عن التدخل مبكرًا، مؤكدة أنه سبق أن طلب شقيقها المساعدة من الشرطة وأبلغ عن وجود "مواد صناعية" داخل جسده، لكن الضباط اعتبروا الأمر مسألة طبية لا يمكنهم التدخل فيها.

كما كشفت أن قاضيًا كان قد أمر بتقييم نفسي له، لكنه تأجل لمدة عام ونصف، ما سمح له بالبقاء خارج السجن رغم خطورة حالته.

وتحدثت تريسي عن معاناة شقيقها منذ خروجه من السجن عام 2022 بعد قضاء ست سنوات في قضية سطو مسلح، قائلة إنه عاد "شخصًا مختلفًا"، منطويًا ومهووسًا بأفكار غريبة عن "شرائح دقيقة" مزروعة في جسده.

وأشارت إلى أنه اعتدى عليها في وقت سابق بعد جدال عائلي، لكنها أسقطت التهم بحقه بدافع التعاطف، ومؤكدة أن شقيقها "كان بحاجة إلى علاج ورعاية، لا إلى تركه ينهار حتى وقع هذا الحادث المأساوي".