"يهدد إسرائيل بالإبادة".. مكتب نتنياهو يهاجم رئيس وزراء إسبانيا

وكالات

هاجم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات رئيس وزراء إسبانيا بأن بلاده لا تمتلك أسلحة نووية لوقف الحرب في قطاع غزة.

ووصف مكتب نتنياهو، خلال بيان له اليوم الخميس، التصريحات الإسبانية بأنها تهديد مباشر لإسرائيل بالإبادة.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد مكان آمن في العالم للمسؤولين عن أحدث 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال مشاركة نتنياهو في حفل تأبين عنصر الموساد إيلي كوهين، حيث وجه رسالة إلى المسؤولين عن 7 أكتوبر قائلا: "ليس للمسؤولين عن مأساة السابع من أكتوبر ملاذ آمن ذراع إسرائيل الطويلة ستمتد إليكم".

وأشاد نتنياهو خلال كلمته التي نقلته القناة 14 الإسرائيلية، بإيلي كوهين قائلاً: "إنه بطل وطني، في حياته ومماته، استجمع إرادةً شامخةً لتحمل الأسر عندما ذهب إلى المشنقة، شعرت الأمة بأكملها بثقل الضربة، وتعهد الكثيرون بالسير على خطاه والحفاظ على إرثه".

وأكد مراسل القناة العبرية، أن نتنياهو صرح بأن إسرائيل تتخذ خطوات متقدمة للغاية لإعادة جثمان كوهين إلى البلاد.