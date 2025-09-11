ترامب: إذا هاجمتم أمريكا سنطاردكم ونسحقكم بلا رحمة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس خلال كلمته في إحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر إنه في ظل رئاسته، سيقابل أى هجوم على البلاد بحزم لا هوادة فيه.

وأضاف الرئيس الأمريكي"في ذلك اليوم المشؤوم، هاجمت الوحوش المتوحشة رموز حضارتنا ذاتها، ولكن هنا في فرجينيا، وفي نيويورك، وفي سماء بنسلفانيا، لم يتردد الأمريكيون".

واستكمل ترامب "لقد وقفوا على أقدامهم، وأظهروا للعالم أننا لن نستسلم أبدًا، ولن ننحني أبدًا، ولن نستسلم أبدًا، وأن علمنا الأمريكي العظيم لن يفشل أبدًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إذا هاجمتم الولايات المتحدة الأمريكية، سنطاردكم ونسحقكم بلا رحمة، وسننتصر بلا شك لهذا السبب أطلقنا على وزارة الدفاع السابقة اسم وزارة الحرب ستكون مختلفة".