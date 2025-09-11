فيديو.. تشييع شهداء الهجوم الإسرائيلي على قطر

وكالات

انطلقت مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قادة حركة حماس في قطر، الخميس، في مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "صلاة الجنازة على ضحايا الاستهداف الإسرائيلي والذين من بينهم شهيد الواجب الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ستُقام بمشيئة الله بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب".

وأوضحت الداخلية القطرية، أن ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، يوم أمس الأول الثلاثاء: "سيوارون الثرى في مقبرة مسيمير".

وأعربت الداخلية القطرية، عن تعازيها ومواساتها "لأسر الشهداء وذويهم، فإنها تؤكد أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات".

بحضور أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على مبان سكنية في العاصمة #الدوحة pic.twitter.com/Zp33wPIOVh — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 11, 2025

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أعلنت في بيان استشهاد 5 من أعضائها إلى جانب عنصر من الأمن القطري في الهجوم الإسرائيلي في حين نجا قادة الحركة.

وكشفت حماس أن الشهداء هم: نجل رئيس الوفد المفاوض في حماس همام خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، ومرافقيه عبد الله عبد الواحد وأحمد مملوك ومؤمن حسون.