إعلان

فيديو.. تشييع شهداء الهجوم الإسرائيلي على قطر

04:14 م الخميس 11 سبتمبر 2025

مقر حركة حماس في قطر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

انطلقت مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قادة حركة حماس في قطر، الخميس، في مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "صلاة الجنازة على ضحايا الاستهداف الإسرائيلي والذين من بينهم شهيد الواجب الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ستُقام بمشيئة الله بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب".

وأوضحت الداخلية القطرية، أن ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، يوم أمس الأول الثلاثاء: "سيوارون الثرى في مقبرة مسيمير".

وأعربت الداخلية القطرية، عن تعازيها ومواساتها "لأسر الشهداء وذويهم، فإنها تؤكد أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات".

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أعلنت في بيان استشهاد 5 من أعضائها إلى جانب عنصر من الأمن القطري في الهجوم الإسرائيلي في حين نجا قادة الحركة.

وكشفت حماس أن الشهداء هم: نجل رئيس الوفد المفاوض في حماس همام خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، ومرافقيه عبد الله عبد الواحد وأحمد مملوك ومؤمن حسون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر تشييع شهداء الهجوم الإسرائيلي قادة حركة حماس تفجيرات قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل