بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول مصري، الخميس، إن القاهرة وجّهت رسالة تحذيرية للولايات المتحدة من أن أي محاولة إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية، بما في ذلك تنفيذ أي عملية مماثلة للهجوم على قطر، ستكون لها عواقب كارثية ووخيمة.

وجاء التحذير المصري، بعد يومين من هجوم شنه سلاح الجو الإسرائيلي استهدف به مقر قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوجة، أمس الأول الثلاثاء، في هجوم هو الأول من نوعه ضد دولة حليفة للولايات المتحدة ووسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وتربط مصر وإسرائيل اتفاقية تنظم العلاقات بينهما بما في ذلك التواجد العسكري في عدد من المناطق الحدودية.

وفي أغسطس الماضي، صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في رده على سؤال حول إمكانية تأثير الحرب في غزة على اتفاق السلام مع إسرائيل، بأن القاهرة تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة، لكنه شدد على أن مصر لن تسمح لأي طرف بالمخاطرة بأمنها القومي.