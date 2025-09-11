كشفوا هويته.. أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك



وكالات

تداولت وسائل إعلام أمريكية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، صورة للشخص المحتجز في التحقيق بمقتل الناشط تشارلي كيرك ويدعى زكريا أحمد قريشي.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أن السلطات أوقفت المشتبه به في عملية اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي قتل برصاصة خلال فعالية في جامعة يوتا فالي.

وقال باتيل عبر منصة "إكس"، إن المشتبه به في إطلاق النار المروع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك قيد الاحتجاز.

وأعلن حاكم يوتا الجمهوري سبنسر كوكس، أن مقتل كيرك اغتيال سياسي، مضيفا: "هذا يوم مظلم لولايتنا، هذا يوم مأساوي لبلدنا، أريد أن أكون واضحا: هذا اغتيال سياسي".

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحدث كيرك وهو يخاطب حشدا كبيرا عندما دوى صوت طلقة نارية واحدة أصابت رقبته.

وأمر الرئيس دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لعدة أيام حدادا على كيرك، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لم يكن أحد يفهم أو يملك قلوب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منه".

وأضاف: "كان محبوبا ويعجب الجميع وخاصة أنا، والآن رحل عنا، أتقدم أنا وميلانيا بأحر التعازي لزوجته الجميلة إريكا وعائلته تشارلي، نحبك".

ويعد كيرك صوتا رائدا في أوساط الشباب المؤيد للرئيس الجمهوري ترامب.

واشتهر المؤثر بمهاراته الخطابية وقد شارك في تأسيس منظمة "تيرنينج بوينت أمريكا" في 2012 لتعزيز وجهات النظر المحافظة بين الشباب، الأمر الذي جعله متحدثا بارزا باسم اليمين المتطرف بين الشباب على شبكات التلفزيون وفي المؤتمرات.

واستخدم كيرك جمهوره الضخم على إنستجرام ويوتيوب لبناء الدعم لسياسات ترامب.