بولندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد حادثة الطائرات المسيرة فوق أراضيها

01:32 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

مجلس الأمن الدولي

وكالات

أفادت بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر، أن بولندا طلبت عقد اجتماع طارئ للمجلس عقب حادثة المسيرات.

وقالت البعثة، إن الطلب جاء من بولندا، مشيرة إلى أنها تناقش حاليا الموعد المحدد لعقد الاجتماع.

وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في وقت سابق، إسقاط قواته طائرات مسيرة خطيرة فوق بولندا، مدعيا أنها روسية، دون أن يقدم أي دليل.

وصرح القائم بأعمال سفير روسيا لدى بولندا أندريه أورداش، أن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أسقطت فوق أراضيها روسية.

فيما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرت مسيرة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لا يعلم أن الكرملين قد تلقى أي طلبات اتصال من القيادة البولندية.

وأشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" يتهمان روسيا يوميا بالقيام باستفزازات دون محاولة تقديم أدلة، وفقا لروسيا اليوم.

مجلس الأمن بولندا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بولندا الطائرات المسيرة
