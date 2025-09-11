قطر تكشف هوية أحد ضحايا الهجوم الإسرائيلي وتعمل على تحديد البقية

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، هوية أحد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس بأحد الأحياء السكنية في الدوحة يوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن التحقيقات الميدانية وجمع الأدلة التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة، أكدت استشهاد جهاد رياح حسن لبد جراء الاعتداء.

وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ عثرت في موقع الحادث على أشلاء بشرية متفرقة، ويعمل فريق متخصص في تحديد هوية ضحايا الكوارث على التعرف إلى أصحابها بدقة.

وشددت الداخلية القطرية على أنها ستواصل متابعة التطورات، والإعلان عن أي معلومات جديدة عبر القنوات الرسمية فور التحقق منها.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال البحث لا تزال مستمرة للتعرف على المفقودين والتواصل مع ذويهم، في إطار الجهود الميدانية التي تنفذها الفرق المختصة.