"ها نحن ذا".. تعليق غامض من ترامب على اختراق المجال الجوي لبولندا

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، في شكل غامض على اختراق مسيرات روسية للمجال الجوي البولندي، وذلك بعد مرور نحو نصف يوم من إعلان بولندا.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي ظهر اليوم الأربعاء "ما الذي دفع روسيا لانتهاك المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟ ها نحن ذا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك إن بلاده ستطلب رسميًا تفعيل المادة 4 من معاهدة الناتو ردًا على انتهاك مجالها الجوي من قبل 19 طائرة مسيرة روسية، تم إسقاط بعضها.

وتنص المادة 4 من معاهدة الناتو على ما يلي: "تتشاور الأطراف معًا كلما، في رأي أي منها، تعرضت السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف للتهديد."وعلى عكس المادة 5 المتعلقة بالدفاع الجماعي، فإن المادة 4 من الناتو لا تؤدي إلى تحرك عسكري، وإنما تُطلق مناقشة رسمية داخل الحلف عندما يعتبر أحد الأعضاء أن سلامته الإقليمية أو أمنه مهدد.منذ تأسيس الناتو عام 1949،

لم يتم تفعيل المادة 4 سوى في عدد قليل من المرات — وأبرزها من قبل أعضاء أوروبا الشرقية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ومن جانبه، قال القائد البحري السابق في الناتو، أرتور بيلسكي، لوسيلة الإعلام البولندية راديو ZET، إن اختراق روسيا للمجال الجوي يعني أن "علينا بالتأكيد تطبيق المادة 4 من معاهدة شمال الأطلسي".

وأضاف يوم الأربعاء : "حتى الآن، كانت لدينا حوادث، لكن هنا لدينا عمل واسع النطاق ومتعمد".