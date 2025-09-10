استهداف المنشآت الكهربائية في ألمانيا.. ما القصة؟

(د ب أ)

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، إن هجوم الحريق على منشآت كهربائية في جنوب شرق العاصمة برلين، والذي يُشتبه في أنه نفّذ من قبل متطرفين يساريين، عمل متعمّد ومخطط له بعناية.

وأشار الوزير، إلى أن الأمر اللافت للنظر هو أن "هذه المحطات التوزيعية التي تعرضت للهجوم تم اختيارها بشكل مقصود وواضح، وليس بشكل عشوائي".

وأضاف دوبرينت أن "هذا يعني أن منفذي الهجوم كان عليهم الاستعداد لذلك، وإجراء تحليلات لتحديد مواضع الشبكة التي سيتم مهاجمتها لإحداث أكبر ضرر ممكن".

وتابع دوبرينت قائلاً إن الشرطة لا تستطيع حتى الآن أن تؤكد بشكل قاطع ما إذا كان خطاب الاعتراف الذي تم نشره على الإنترنت أمس الثلاثاء، صادرًا بالفعل عن المنفذين، مشدد على أن الشيء المؤكد أن الجريمة قامت بها مجموعة " لديها الاستعداد لاستخدام العنف ضد مجتمعنا".

وكانت الشركة المشغلة لشبكات الكهرباء في برلين قالت في وقت سابق من اليوم إن انقطاع التيار الكهربائي الواسع في جنوب شرق المدينة، الناجم عن هذه الحادثة، يُعد أطول فترة انقطاع للكهرباء تشهدها برلين منذ ما لا يقل عن 25 عامًا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال هنريك بويستر المتحدث باسم الشركة في برلين إن مدة الانقطاع تجاوزت بالفعل مدة آخر انقطاع كبير عام 2019 في حي كوبنيك.