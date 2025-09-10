أمريكا تنتقد إسبانيا: إجراءاتها ضد إسرائيل تعرقل عملياتنا

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقلها إزاء الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا ضد إسرائيل بالحد من السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل وإمكانية تأثيرها على العمليات الأمريكية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز: "من المقلق جدًا أن تختار إسبانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، فرض قيود على العمليات الأمريكية وتتخلى عن إسرائيل في نفس اليوم الذي قُتل فيه ستة أشخاص في القدس. هذه الإجراءات تشجع الإرهابيين".

وأول أمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب العمل من أجل أن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي اليوم: "كل ما فعلناه حتى الآن لم يفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، معلنًا أن الحكومة قررت إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية.

كما قررت الحكومة الإسبانية إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، مضيفًا "سنمنع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.