إيران تنفي منح وكالة الطاقة الذرية حق دخول منشآتها النووية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمنح المفتشين الدوليين حق دخول المنشآت النووية في إيران، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاءت تصريحات عراقجي ردًا على ما قاله رئيس الوكالة الدولية رافاييل جروسي، اليوم، بأن الاتفاق بين طهران والوكالة سيسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية ويطلب من طهران الإبلاغ عن مكان وجود المواد التي كانت موجودة في المواقع التي هاجمتها إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، وفق "رويترز".

وأمس الثلاثاء، أعلن عراقجي، التوصل إلى تفاهم جديد بشأن كيفية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الهجمات على منشآت إيران النووية.

وقال عراقجي: "ننخرط في عدد من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ اتفاق جديد يضمن الحفاظ على مخاوفنا".

ومن جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إنه اتفق مع وزير خارجية إيران على الإجراءات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران، معتبرًا أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.