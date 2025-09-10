روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتدعو لتجنب التصعيد

وكالات

أدانت روسيا، اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن الضربات الإسرائيلية على الدوحة خطوة تفضي إلى مزيد من تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط.

واعتبرت أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة تهدف لتقويض الجهود الدولية للتسوية السلمية في الشرق الأوسط.

ودعت وزارة الخارجية الروسية جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى تجنب التصعيد.

وأمس الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.







